Госдума поддержала ввод электронных трудовых книжек

Госдума приняла пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек, сообщает ФАН.

Уточняется, что перейти на электронный документ можно будет добровольно. Для этого необходимо осведомить работодателя о своем желании, направив ему соответствующее заявление до окончания 2021 года.

Стоит отметить, что сотрудники, которые впервые вступят в трудовые отношения после 2021 года, получить бумажную версию документа не смогут.

Автором инициативы выступило правительство. Депутат Владимир Синяговский подчеркнул, что с момента введения электронных трудовых книжек, на работодателя ляжет обязанность вносить в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности своих сотрудников.

Нововведение позволит сотрудникам контролировать данные о своей трудовой деятельности, а при обнаружении ошибок — потребовать их исправления. Инициатива призвана избавить граждан от излишней бюрократической волокиты.

Стоит отметить что изменения будут вводить постепенно.

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