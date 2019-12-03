Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал проект санкций против Парижа, о которых грозят США, недопустимым и сказал, что в случае их введения Евросоюз готов ответить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно докладу торгового представителя США, Франция ведет дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд.

«Этот проект санкции просто недопустим», — заявил Ле Мэр.

Министр также отметил, что подобные действия недостойны союзника.

«Если будут введены новые американские санкции, Европейский союз готов ответить», — подчеркнул Ле Мэр.

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