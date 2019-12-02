Информагентство «Банки.Ru» может прекратить работу

Эксклюзив

Информационное агентство «Банки.Ru» и портал «Финпати» могут прекратить работу.

Основатель и основной акционер финансового маркетплейса «Банки.Ru» Филипп Ильин-Адаев получил от генерального директора компании Динары Юнусовой письмо (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В нем говорится, что до 13 февраля 2020 года сотрудники информационного агентства «Банки.Ru» и портала «Финпати» должны покинуть занимаемое помещение.

Договор субаренды расторгается «в связи с производственной необходимостью», сказано в письме.

Генеральный директор «Банки.Ru» Динара Юнусова требует покинуть офис компанию «Банковские новости», в которой работают журналисты холдинга.

С 1 января 2016 года доля иностранного капитала в российских СМИ не должна превышать 20%. Примерно 40% холдинга «Банки.Ru» принадлежит иностранному фонду Russia Partners, зарегистрированному в США.

Чтобы не нарушать российский закон о СМИ, журналисты холдинга в начале 2016 года были оформлены в компанию «Банковские новости», генеральным директором и владельцем которой и является Ильин-Адаев.

Подразделения, обеспечивающие работу маркетплейса, данное письмо не затрагивает.

Пока медийная часть портала работает в прежнем режиме.