В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что в ближайшее время начнутся согласования условий поставок газа с РФ, а также деталей договора о транзите, сообщает РИА «Новости».
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к «Газпрому».
Он также заявил, что украинская сторона максимально координирует газовый вопрос с ЕС.
Если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против «Газпрома» из международных арбитражей.
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