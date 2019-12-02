В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что в ближайшее время начнутся согласования условий поставок газа с РФ, а также деталей договора о транзите, сообщает РИА «Новости».

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к «Газпрому».

Он также заявил, что украинская сторона максимально координирует газовый вопрос с ЕС.

Если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против «Газпрома» из международных арбитражей.

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