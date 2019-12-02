РБК: ЦБ создаст базу устройств для борьбы с отмыванием денег

Центральный банк России хочет создать между банками систему, позволяющую производить оценку устройств, с которых проводятся платежи, чтобы выявлять мошеннические операции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Согласно имеющимся данным, ЦБ будет анализировать сведения со смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и других устройств, с помощью которых юридические лица (клиенты банка) осуществляют денежные переводы. Смысл этой системы состоит в том, чтобы выявлять мошеннические операции и пресекать их.

Планируется, что встреча по вопросам создания такой системы должна состояться в декабре 2019 года на базе ЦБ. На данный момент проект находится на рестарте. Оператором платформы должен стать ЦБ, заявил источник.

Стоит отметить, что идея создания межбанковской системы отслеживания предлагалась ЦБ еще в 2018 году. Банки тестировали этот проект летом, но «без энтузиазма», рассказал источник.

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