Рик Перри оставил пост министра энергетики США
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Работа Рика Перри в качестве министра энергетики США завершилась. Об этом он сам написал в Twitter.
Он заявил, что для него было честью и привилегией находиться на этом посту в администрации американского лидера Дональда Трампа.
Уточняется, что Перри намерен в будущем работать в штате Техас, губернатором которого он был.
Глава Белого дома уже представил кандидатуру на пост главы министерства энергетики. Им может стать Дэн Бруйетт.
Перри занимал этот пост с марта 2017 года.
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