Рик Перри оставил пост министра энергетики США

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Министр энергетики США Рик Перри во время пресс-конференции в Нью-Дели, апрель 2018 года Министр энергетики США Рик Перри во время пресс-конференции в Нью-Дели, апрель 2018 года
Министр энергетики США Рик Перри во время пресс-конференции в Нью-Дели, апрель 2018 года
Adnan Abidi/Reuters

Работа Рика Перри в качестве министра энергетики США завершилась. Об этом он сам написал в Twitter.

Он заявил, что для него было честью и привилегией находиться на этом посту в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Уточняется, что Перри намерен в будущем работать в штате Техас, губернатором которого он был.

Глава Белого дома уже представил кандидатуру на пост главы министерства энергетики. Им может стать Дэн Бруйетт.

Перри занимал этот пост с марта 2017 года.

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