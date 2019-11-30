Эксперт оценил слова министра энергетики Украины о прямых поставках газа из РФ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказался насчет заявления министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России. Об этом сообщает RT.

По его словам, на Украине сейчас имеется три центра политических сил.

«Один — центр здравомыслия, который исходит из исторических, территориальных и экономических связей между Россией и Украиной. Эта сила выступает за нормализацию отношений и тут лакмусовой бумажкой являются переговоры по заключению нового договора по транзиту», — сказал Оленченко.

К другим центрам силы он отнес националистов и радикалов, а также президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников.

Про последних эксперт сказал, что они пока не могут обозначить четкую позицию.

«Поэтому от украинских официальных лиц мы слышим противоречивые заявления,» — заключил Оленченко.

Ранее Оржель допустил возможность прямых поставок российского газа при соблюдении правил Евросоюза.

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