Министр энергетики Украины допустил возможность прямых поставок газа из России
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Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность договора с Россией о прямых поставках газа при соблюдении правил Евросоюза. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках...то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору», — сказал Оржель.
При этом он отметил, что считает невозможным подписание контракта между сторонами по специальной, «политической» цене.
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