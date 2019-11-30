Министр энергетики Украины допустил возможность прямых поставок газа из России

Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность договора с Россией о прямых поставках газа при соблюдении правил Евросоюза. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках...то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору», — сказал Оржель.

При этом он отметил, что считает невозможным подписание контракта между сторонами по специальной, «политической» цене.

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