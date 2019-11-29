Почта Банк запустил сезонный вклад с доходностью 6,2% годовых

Почта Банк с 29 ноября запускает сезонный рублевый вклад «Новогодний» с фиксированной процентной ставкой 6,2% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Предложение можно воспользоваться до 30 января 2020 года включительно.

Вклад открывается на срок 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий. Ставка на весь период размещения составляет 6,2% годовых и действует для всех клиентов и каналов продаж, рассказали в банке. Проценты начисляются в конце срока.

Клиенты могут открыть депозит в отделениях банка или в отделениях почтовой связи. Кроме того, продукт можно получить дистанционно - в интернет-банке и мобильном приложении «Почта Банк Онлайн».

Почта Банк также снизил ставки по всем вкладам базовой линейки на 0,5 п.п. Максимальная ставка по вкладу базовой линейки составит 5,35% годовых на сроке 367 дней.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Дмитрию Руденко.