В Датский апелляционный совет поступила жалоба по «Северному потоку — 2»
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Пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен заявила, что в апелляционный совет Дании по вопросам энергетики поступила жалоба на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего строить газопровод «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Об этом пишет РИА «Новости».
По ее словам, жалоба дошла в установленные для апелляции сроки — до 27 ноября.
При этом ее адресант не назван.
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