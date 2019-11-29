Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках «черной пятницы» в этом году снизился на 9%, однако общий объем трат увеличился на 17%. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Такие выводы сделали аналитики компании в ходе сопоставления данных по продажам в этом и предыдущем году. Они рассматривали показатели первого дня акции в промежуток с 0.00 до 12.00 мск.

Как отмечается, средний чек покупки за этот период равен примерно 2310 рублей, что на 9% ниже, чем прошлогодний чек.

При этом количество совершенных покупок за указанный период по сравнению с 2018 годом стал больше на 18%, а общий объем затрат россиян вырос по сравнению с прошлогодним на 17%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу»

— В китайских онлайн-магазинах начались активные распродажи в День холостяка