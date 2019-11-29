«Нафтогаз» требует от латвийского суда исполнения решения по «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом», а также о принятии обеспечительных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет российского холдинга.

Уточняется, что заседание суда по данному вопросу планируется провести в конце апреля 2020 года.

Речь идет о решении Стокгольмского суда, вынесенного 28 февраля 2018 года, согласно которому «Газпром» обязан доплатить «Нафтогазу» около $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. Стоит отметить, что суд также удовлетворил встречные требования «Газпрома», исходя из которых долг российской компании перед украинской составил $2,56 млрд.

Как отмечается, компания «Газпром» планирует отстаивать свои интересы и в данный момент занимается изучением возможностей по защите собственных прав в суде.

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