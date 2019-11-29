В Госдуме предложили снизить долю иностранного капитала в клиниках

В Госдуме готовится законопроект об ограничении доли иностранных граждан в уставном капитале медицинских организаций России. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата ГД Евгения Федорова.

«Данные организации так или иначе получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее», — сказал парламентарий.

По его словам, в ряде случаев сложно выявить, кто стоит за медучреждениями, и не используют ли они получаемые данных в своих целях.

Федоров отметил, что в настоящее время крупнейшими клиниками и компаниями лабораторной диагностики в России владеют иностранные юридические лица, среди которых немало офшорных компаний.

Согласно разрабатываемому законопроекту, процент иностранных вложений в частные медорганизации в России не должна быть выше 20%. Законопроект будет готов до конца 2019 года.