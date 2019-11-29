ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА «Новости».

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.

Отмечается, что банк на 1 октября занимал 319-е место в банковской системе РФ.

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