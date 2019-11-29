Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о модификации методов любителей автоподстав, игроков в наперстки, а также «потерявших» кошелек.

При этом к одному из самых популярных методов относится мошенничество в очереди к банкомату.

Так, клиент, который проводит операции в аппарате перед вашей очередью, якобы забывает достать свою карту.

Далее, вы автоматически изымаете карту, которую выдает банкомат. Затем аферист замечает, что с его карты якобы списали сумму в районе 5-15 тысяч рублей.

При этом в очереди обнаруживается свидетель, который находится на стороне так называемой «жертвы».

Затем по сценарию мошенник угрожает вызовом полиции, так как на карте есть отпечатки ваших пальцев. Это в свою очередь может легко доказать вину.

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», — отметил экс-полковник МВД Евгений Черноусов.

Отмечается, что в подобной мошеннической схеме обычно действует несколько аферистов.