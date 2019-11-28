Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты «Авито Недвижимость» провели исследование, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru», и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.

Так, закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита выделяется зарплата одного человека за месяц в полном объеме, и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры.

Эксперты отмечают, что быстрее всего, за два года и восемь месяцев, можно выплатить ипотеку в Челябинской области. На втором месте — Красноярский край – за три года. На третьем месте — Пермский край — за три года и три месяца.

Кроме того, по данным исследования, в столице однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России. Поэтому сроки погашения ипотеки в Москве составляют 24 года. Срок погашения ипотеки в Санкт-Петербурге составил 10 лет.

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