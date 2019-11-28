Названы имена 30 обладателей наград премии «ТОП-менеджеры НПБК»

26 ноября были названы имена тридцати обладателей наград премии «ТОП-менеджеры НПБК»

Среди лауреатов - Константин Эрнст, Виктор Шкулев, Элла Стюарт и другие деятели медиа-коммуникационной индустрии

Премия «ТОП-менеджеры НПБК» является закономерным продолжением Национальной Премии бизнес-коммуникаций - единственной премии, осуществляющей качественную оценку эффективности персональных достижений на протяжении четырех лет. Обладатели наград были определены в направлениях «Агентства», Бренды», «Медиа» и «Индустриальный вклад».

Торжественная церемония награждения прошла на площадке Crystal Ballroom в Москва-Сити в формате гала-ужина, в рамках которого были собраны ключевые лица индустрии.

Генеральный директор Премии «ТОП-менеджеры НПБК», Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков отметил: «Я очень рад, что инициатива создания премиум-проекта под эгидой Национальной Премии бизнес-коммуникаций нашла поддержку и получила отклик в индустриальных кругах. Это первая премия подобного масштаба: мы отметили лидеров во всех сегментах медиа-коммуникационной отрасли, понимая, что за любым результатом стоят люди, и сегодня именно они получили заслуженные награды, внимание и признание рынка».

Лидеры индустрии - лауреаты первой премии «ТОП-менеджеры НПБК»:

Направление «МЕДИА»:

Абрамян Рафаэль Артурович, Генеральный директор, Rambler Group;

Земский Алексей Владимирович, Генеральный директор, телекомпания НТВ;

Златопольский Антон Андреевич, Первый заместитель генерального директора холдинга ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), генеральный директор телеканала «Россия - 1»»;

Веснина Наталья Вячеславовна, Генеральный директор, Independent Media;

Костин Юрий Алексеевич, Генеральный директор, ГПМ Радио;

Миронова Катерина Геннадьевна, Генеральный директор «Ума.Тех»; заместитель генерального директора ГПМ РТВ;

Митрошенков Александр Викторович, Президент, Трансконтинентальная Медиакомпания;

Михайлов Сергей Владимирович, Генеральный директор, Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»;

Молибог Николай Петрович, Генеральный директор, РБК;

Паскина Ольга Александровна, Генеральный директор, Национальная Медиа Группа;

Шкулев Виктор Михайлович, Президент, «Хёрст Шкулёв Паблишинг» / Медиахолдинг Hearst Shkulev Group (HSG);

Эрнст Константин Львович, Генеральный директор, кинопродюсер, телепродюсер, «Первый канал».

Направление «АГЕНТСТВА»:

Андреев Алексей Геннадьевич, Управляющий партнер, брендинговое агентство Depot;

Брайович Андрей Станоевич, Генеральный директор, Media Direction Group;

Веселкова Екатерина Александровна, Генеральный директор, сейлз-хаус «Газпром-Медиа»;

Виноград Андрей Владимирович, CEO, POSSIBLE;

Дмитриев Дмитрий Николаевич, CEO, OMD OM Group;

Дмитриева Наталья Викторовна, Генеральный директор, GPMD;

Донских Мария Евгеньевна, CEO, Dentsu Aegis Network Russia;

Лифантьева Татьяна Владимировна, Президент, коммуникационная группа LBL;

Стюарт Элла, Председатель совета директоров, Главный управляющий директор группы компаний, BBDO Group;

Толстоган Алексей Владимирович, Генеральный директор, Национальный Рекламный Альянс;

Щербакова Татьяна Леонидовна, Президент, ARK group.

Направление «БРЕНДЫ»:

Николаев Вячеслав Константинович, Член Правления, первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу, ПАО «МТС»;

Хасис Лев Аронович, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО «Сбербанк»;

Ходячих Алексей Юрьевич, Корпоративный директор по маркетинговым коммуникациям в регионе Россия и Евразия, ООО «Нестле Россия»;

Шишманов Жорж, Генеральный секретарь, директор по внешним связям, корпоративным коммуникациям, медиа, L'Oreal.

Направление «Индустриальный вклад»:

Пискарев Сергей Львович, Президент, Ассоциация коммуникационных агентств России;

Поповичев Алексей Валентинович, Исполнительный директор, Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд»;

Тагиев Руслан Русланович, Генеральный директор, Mediascope.