МСП Банк профинансировал компанию-газель из Тюменской области

МСП Банк профинансировал тюменскую инженерно-сервисную компанию «ИнТех», которая работает в сфере оказания инженерных услуг предприятиям нефте- и газодобывающей отраслей. Объем кредита, выданного в рамках специальной акции МСП Банка по программе Министерства экономического развития РФ, составил 25 млн руб., срок – 3 года, ставка – 8%.

«Компания получила грант в Фонде содействия инновациям на реализацию инновационного проекта. Кроме того, экспертным советом Корпорации МСП «ИнТех» был присвоен статус предприятия-газели. Благодаря этому компания «ИнТех» вошла в программу субсидирования кредитования, действующую в рамках подписанного на полях Российского инвестиционного форума-2018 соглашения между МСП Банком и Фондом содействия инновациям о совместном финансировании высокотехнологичных компаний-газелей», — говорится в сообщении банка.

Грант и кредит будут направлены на разработку импортозамещающей технологии.

Программа по поддержке «газелей» реализуется в соответствии с национальным проектом по развитию МСП в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций (Минпромторга России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, компании «Иннопрактика», РФПИ, Фонда содействия инновациям, РЭЦ и др.).