Мэр Кемерово назвал причину покупки новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк объяснил, для чего городу понадобилось устанавливать на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик рассказал, что у новой елки есть стальной каркас, а также около 1900 веток, 239 тысяч светодиодов. Кроме того, по словам мэра, старую елку приходилось постоянно реставрировать, а также она морально устарела.

«С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, …30% ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей», — отметил Середюк.

По его словам, Кемерово обновляется, поэтому ему ему нужна высокотехнологичная ель.

«Мы стояли перед выбором: либо собирать старую ель, имея те недостатки…, либо приобретать новую, которая бы имела новые технологические возможности», — сказал политик.

Середюк также рассказал, что приобретенная елка была не самой дорогой, на сайте производителя были деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн.

Стоимость установленной в Кемерово елки равна 17 млн 900 тыс. рублей.