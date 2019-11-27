Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что в замен производители лекарственных средств должны будут предоставлять о них данные в Росздравнадзор, который и будет выдавать разрешение » с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что такое решение позволит более эффективно контролировать оборот лекарств. Кроме того, он понадеялся, что новый порядок положительно повлияет на появление медикаментов в аптеках.

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