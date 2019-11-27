Стали известны подробности решения суда Швеции по спору с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко раскрыл на своей странице в Facebook детали решения апелляционного суда Швеции по спору с «Газпромом».

Он написал, что суд отклонил апелляцию и требование секретности российской компании, а также ее запрос на компенсацию затрат на разбирательство.

При этом суд обязал «Газпром» выплатить компенсацию украинской стороне за расходы на судебный процесс. Уточняется, что их размер превышает тысячу евро.

Стоит отметить, что данное решение обжалованию не подлежит.

До этого суд Швеции не удовлетворил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Такое решение Витренко назвал полной победой Украины.