Дерипаска не получал официальное уведомление о лишении гражданства Кипра

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Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во... Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во...
Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски сообщил, что бизнесмен не получал от правительства Кипра официальных уведомлений о статусе своего гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, информация о лишении Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности.

«Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — сказал представитель.

27 ноября кипрская газета Politis сообщила о лишении гражданства Кипра Олега Дерипаски. При этом отмечалось, что власти страны в общей сложности отозвали паспорта у 26 человек.

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