Дерипаска не получал официальное уведомление о лишении гражданства Кипра

Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски сообщил, что бизнесмен не получал от правительства Кипра официальных уведомлений о статусе своего гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, информация о лишении Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности.

«Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — сказал представитель.

27 ноября кипрская газета Politis сообщила о лишении гражданства Кипра Олега Дерипаски. При этом отмечалось, что власти страны в общей сложности отозвали паспорта у 26 человек.

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