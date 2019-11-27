Лавров: Россия сделает все,чтобы помочь преодолеть кризис на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все от нее зависящее, чтобы помочь Украине преодолеть кризис в стране на основе полного выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Украина стала жертвой спровоцированного извне государственного переворота, ее заставили выбирать между Европой и Россией.
»[Украина] попала под внешнее управление при прошлом режиме, и в итоге оказалась отброшенной далеко назад, лишившись мощнейшей индустриальной базы», — сказал Лавров.
Он напомнил о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе, тем самым привести к целостности украинского государства.
При этом Россия сделает все от нее зависящее как участница Контактной группы и участница «нормандской четверки».
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