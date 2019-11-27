Носки с цитатами Зеленского продают в Житомире

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В житомирском магазине теперь можно купить зеленые носки с крылатыми фразами главы украинского государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинские новости».

Уточняется, что в ассортименте есть носки с надписями: «Вийди отсюда розбійник» («Выйди отсюда разбойник») и «Плохо чуєш мене?» («Плохо слышишь меня?»).

Данными фразами Зеленский обратился к секретарю городского совета Борисполя Ярославу Годунку. Тогда дело закончилось скандалом, а Годунок грозился подать в суд.

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