Рафаэль Абрамян стал лауреатом премии «Топ-менеджеры НПБК»

Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group, стал лауреатом премии «Топ-менеджеры Национальной Премии бизнес-коммуникаций» в категории «Интернет», направление «Медиа». Премию вручают за персональных достижения руководителям из сферы медиа, рекламы и бизнеса. Среди победителей 2019 года – Лев Хасис, первый заместитель председателя правления, ПАО «Сбербанк»; Екатерина Веселкова, генеральный директор, сейлз-хаус «Газпром-Медиа»; Мария Донских, CEO, Dentsu Aegis Network Russia; Элла Стюарт, председатель совета директоров, главный управляющий директор группы компаний, BBDO Group.

Победителей премии определяет экспертный совет, в состав которого входят руководители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и ее профильных комитетов по всем направлениям: креатив, медиа, out-of-home, радио, digital, региональное развитие, маркетинговые сервисы, исследования и аудит. Премия «Топ-менеджеры НПБК» учреждена АКАР в 2019 году и Центром развития бизнес-коммуникаций.

В 2019 году Рафаэль Абрамян со стороны Rambler Group курировал проведение одной из крупнейших на российском медиарынке сделок, в результате которой Rambler Group стала частью диджитал-экосистемы Сбербанка. Также под руководством Рафаэля группа запустила Okko Спорт - первый в истории проект по прямой трансляции топового футбольного контента в онлайн-кинотеатре.