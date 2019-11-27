Politis: Дерипаску лишают гражданства Кипра

Миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра. Об этом сообщила кипрская газета Politis, передает Forbes.

Всего власти страны отозвали «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции, у 26 человек.

Отмечается, что также паспортов лишились двое детей Дерипаски.

Также в список попали еще двое российских инвесторов — Владимир Столяренко (вместе с женой и дочерью) и Александр Бондаренко (вместе с женой и двумя детьми).

При этом сообщается, что процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию.