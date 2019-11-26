Замглавы Росалкогольрегулирования освободили из-под стражи

Заместитель главы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная была освобождена из-зпод стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Отмечается, что Голосную освободили в связи с прекращением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей.

Ранее стало известно, что московская прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования.

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