S&P подтвердила рейтинги FG ВСS Ltd с «позитивным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&Р Global Ratings подтвердило рейтинг FG ВСS Ltd на уровне «В/В», а также ее дочерних структур BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd — на уровне «B+/B».

Все рейтинги подтверждены с «позитивным» прогнозом.

Несмотря на рост конкуренции, Группа БКС продолжает сохранять лидирующие позиции на российском рынке; при этом географическая диверсификация бизнеса сможет обусловить более сбалансированный риск-профиль и менее волатильные показатели операционной деятельности Группы, говорится в пояснении.

«Подтверждение рейтингов Группы свидетельствует о позитивной оценке международным рейтинговым агентством выбранного нами направления развития компании и консервативных мер, предпринятых нами для ограничения рисков в сложных рыночных условиях», — заявил главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов.

Кроме того, позитивно оцениваются агентством и меры компании по снижению убытков, обусловленных рыночными колебаниями, хотя это и привело к сокращению показателей прибыльности. В S&Р рассчитывают, что с высокой степенью вероятности восстановятся в уже 2019 году.

При этом показатели капитала, долговой нагрузки и прибыльности Группы оценены как сильные.

Прогноз «Позитивный» отражает мнение S&Р о том, что в ближайшие 12 месяцев рейтинги FG ВСS Ltd и ее дочерних компаний могут быть повышены.

«Мы с оптимизмом смотрим на окончание 2019 года и уверены в правильности решения не останавливать инвестиционную программу, результаты которой должны оказать существенное позитивное влияние на финансовые результаты Группы», — подчеркнул Лохов.