Медведев оценил идею освобождения малоимущих от налогов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею освобождения малоимущих от налога на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал данный вопрос «очень чувствительной темой».

По мнению премьер-министра, основной трудностью данной инициативы является определение, кого относить к малоимущим. Глава правительства добавил, что после введения такого деления ряд людей может ощутить себя обделенными.

«Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, он отметил, что данная инициатива прорабатывается, однако существует необходимость проработки ряда сложностей.

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