WSJ узнал о попытке завербовать директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, что двое бизнесменов Лев Парнас и Игорь Фруман, обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательной компании в США, пытались завербовать его, чтобы помочь им захватить украинскую газовую компанию

«Вы республиканец, верно? Мы хотим, чтобы вы стали нашим человеком», — вспомнил Фаворов детали разговора.

Он отметил, что сообщил об этом федеральному прокурору.

По его словам, Фруман и Парнас пытались заручиться его поддержкой, чтобы получить контроль над «Нафтогазом». Сам Фаворов этом случае должен был стать главой компании.

Парнас и Фруман, предположительно, поддерживали деловые отношения с Рудольфом Джулиани, являющимся адвокатом президента США Дональда Трампа.

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