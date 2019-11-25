На смену Буцаеву придет Мень

Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что новым главой Российского экологического оператора станет аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя России Михаил Мень. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент идет процесс его оформления.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня», — сказал Гордеев.

До этого стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно уволил гендиректора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева.