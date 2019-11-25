«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что правила инвестирования из государственного резервного фонда помогут улучшить рост экономики страны.

Однако, как уточняет газета, получить деньги будет непросто. В частности, доля ФНБ в финансировании проекта не будет выше 20%, также инвестор должен внести не менее 20%, а нижняя отметка доходности инвестиций — на уровне ОФЗ.

Источник рассказал, что, если финансируется 10-летний проект, то ставка будет определятся десятилетнем ОФЗ.

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