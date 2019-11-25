Эксперты назвали размеры банковских депозитов россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный рейтинг.

Согласно имеющимся данным ЦБ, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения.

Отмечается, что средний депозит в России равен 200 тыс. рулей на человека. При этом больше всего депозитов на душу населения зафиксировано в Москве – более 800 тыс. рублей. Это связано с высоким уровнем зарплат и доходов.

Эксперты считают, что показатели столицы искажают среднюю картину, так как в Москве проживают почти 10% всего населения России. В то же время, медианный уровень вкладов среди регионов составляет 119 тыс. рублей, что на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. Если исключить Москву, то средний уровень депозитов окажется 142 тыс. рублей.

На втором месте в рейтинге располагается Санкт-Петербург. Там средний вклад равен 420 тыс. рублей.

Кроме того, первые строчки рейтинга заняла Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область и Подмосковье. В этих регионах средний показатель депозитов находится от 217 тыс. рублей до 318 тыс. рублей.

Меньше всего депозитов на человека приходится в Чечне – 8,5 тыс. рублей и Ингушетии – 9,1 тыс. рублей.

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