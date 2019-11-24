Эксперт прокомментировал планы США заблокировать «Северный поток — 2» с помощью санкций

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил заявление конгресса США по включению санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что введение ограничительных мер должно было бы вводиться на этапе строительства и выделения финансирования.

Мирзаян напомнил, что на данный момент проект находится на стадии завершения.

Заявление представителей конгресса эксперт оценил как «попытку создать шум».

«Я видел, что на эти санкции будут выделены колоссальные деньги, те, за которые стоит бороться. Ну, кому-то из американских военных повезет распилить этот бюджет», — сказал Мирзаян.

Он также подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» в итоге будет реализован.

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