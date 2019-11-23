Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»

В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.

По словам журналистки, сотрудница муниципального предприятия выдала пенсионерке «билеты банка приколов».

Петрова пишет, что пострадавшая плохо ходит и видит, а также страдает от деменции. Она узнала, что пенсию ей выдали поддельными купюрами, когда рассчитывалась в магазине, из-за чего ей пригрозили тюрьмой.

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