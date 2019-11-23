Минтранс России не ожидает открытия чартеров в Египет до конца года

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут. Об этом сообщат РИА «Новости».

По словам Дитриха, российская сторона ждет от Египта подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, которые были направлены арабской республике летом.

Министр добавил, что после получения ответа от египетской стороны туда будет оперативно отправлена команда проверяющих, чтобы убедиться в устранении этих недостатков.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 года были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — Шарм-Эль-Шейх и Хургада — так и остались под запретом по соображениям безопасности.

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