Amazon подал иск в отношении контракта Пентагона и Microsoft

В федеральный суд США направлен оспаривающий решение Пентагона заключить контракт на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft иск компании Amazon. Об этом сообщает Bloomberg.

Содержание поданного документа не разглашается.

Отмечается, что по итогам конкурса между компаниями IBM, Oracle, Amazon и Microsoft последняя получила контракт с военным ведомством на $10 млрд, несмотря на то, что долгое время Amazon считался лидером гонки. Это произошло на фоне критики основателя компании Джеффа Безоса американским президентом Дональдом Трампом.

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