Половина россиян считает ситуацию с экономикой в РФ нормальной

Около 50% жителей страны назвали экономическую ситуацию в стране удовлетворительной. Об этом гласят данные фонда «Общественное мнение», передает РИА «Новости».

Как показало исследование, только 7% граждан страны считают нынешнюю ситуацию в экономике хорошей. Еще 34% назвали ее плохой, а 9% не смогли разобраться с экономической ситуацией.

Кроме того, 38% граждан заявили, что в последнее время видят, как экономика ухудшается, а 33%, что она не меняется.

Уточняется, что опрос проводился среди 1,5 тыс. человек в 53 субъектах страны в ноябре.

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