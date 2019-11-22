Половина россиян считает ситуацию с экономикой в РФ нормальной
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Около 50% жителей страны назвали экономическую ситуацию в стране удовлетворительной. Об этом гласят данные фонда «Общественное мнение», передает РИА «Новости».
Как показало исследование, только 7% граждан страны считают нынешнюю ситуацию в экономике хорошей. Еще 34% назвали ее плохой, а 9% не смогли разобраться с экономической ситуацией.
Кроме того, 38% граждан заявили, что в последнее время видят, как экономика ухудшается, а 33%, что она не меняется.
Уточняется, что опрос проводился среди 1,5 тыс. человек в 53 субъектах страны в ноябре.
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