Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

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Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Дмитрий Горностаев/РИА «Новости»

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, у региона и Крыма общие задачи и общие вывозы. Он добавил, что транспортное сообщение позволит более активно привлекать туристов по всей стране.

«Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая - может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства», — заключил Кондратьев.

Он отметил, что Краснодарский край и Крым — фактически один большой черноморский курорт России, а возможность быстро добраться между двумя регионами только увеличит интерес отдыхающих к этому направлению.

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