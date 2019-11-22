Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, у региона и Крыма общие задачи и общие вывозы. Он добавил, что транспортное сообщение позволит более активно привлекать туристов по всей стране.

«Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая - может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства», — заключил Кондратьев.

Он отметил, что Краснодарский край и Крым — фактически один большой черноморский курорт России, а возможность быстро добраться между двумя регионами только увеличит интерес отдыхающих к этому направлению.

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