В России могут снизить ставки по выданным с биометрией кредитам, узнали СМИ

Некоторые российские банки могут внедрить удаленную идентификацию в программы лояльности и уменьшить ставки по займам, предоставленным с помощью биометрии.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей финансовых организаций.

В издании отмечают, что это стало возможным после того, как Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, которые передали слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС)

Согласно оценке экспертов, ставка может сократиться на 0,5-1%.