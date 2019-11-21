Украина намерена апеллировать решение Дании по «Северному потоку — 2»
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Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассматривает возможность подачи апелляции в отношении решения Дании разрешить строительство «Северного потока — 2». Об этом он заявил в эфире «24 канала».
Министр энергетики отметил,, что украинская сторона намерена апеллировать решение Дании с точки зрения экологии.
Однако Оржель добавил, что проект строительства и работы газопровода все равно «как-то будет реализовываться».
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