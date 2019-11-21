В США поразмышляли о новых санкциях ради задержки «Северного потока-2»

Сенатор и республиканец Тед Круз предполагает, что Соединенные Штаты могут ввести новые антироссийские санкции, чтобы как минимум задержать начало работы газопровода «Северный поток-2». Об этом он порассуждал на YouTube-канале.

Круз считает, что новый газопровод может улучшить финансовое положение России, что, в свою очередь, будет подпитывать ее агрессию. Однако это можно остановить, если конгресс примет законопроект о санкциях или администрация главы государства Дональда Трампа исполнит закон «О противодействии противникам США посредством санкций».

Республиканец признался, что в Белом доме уже начались обсуждения возможного введения новых санкций против России. В лучшем случае, США смогут ликвидировать российский проект, а в худшем — отложить эксплуатацию газопровода минимум на год, полагает Круз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

— В России спрогнозировали скорое начало поставок по «Северному потоку — 2»

— Зеленский и Туск обсудили «Северный поток — 2»