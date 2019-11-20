«Бурисма» заплатила сыну Байдена $16,5 млн

Генеральной прокуратурой Украины было подготовлено обвинение бывшему министру экологии страны, собственнику энергетической компании «Бурисма» Николаю Злочевскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Рады от партии «Слуга народа» Александра Дубинского.

Депутат заявил, что в обвинении содержится информация о том, что сын бывшего вице-президента США Хантер Байден и его партнеры получили $16,5 млн за свои услуги.

По словам Дубинского, деньги, из которых выплачивалось вознаграждение члену правления «Бурисмы» Хантеру Байдену, были получены преступным путем, их источником не была успешная деятельность компании.

Кроме того, депутат назвал информацию о доходах Хантера Байдена «мостиком, который демонстрирует, как выводились деньги» из страны.

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