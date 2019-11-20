Орешкин спрогнозировал замедление инфляции «ближе к 3%»

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уровень инфляции по итогам 2019 года будет ближе к 3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе форума «Россия зовет!». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.ру».

«У нас по этому году мы видим, что инфляция ближе к 3%, гораздо ниже ожидаемой Центральным банком и у нас», — отметил он

Замедление темпов инфляции также означает снижение спроса в экономике.

«По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году на уровне 1 трлн рублей», — сказал Орешкин.

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