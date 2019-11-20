Орешкин спрогнозировал замедление инфляции «ближе к 3%»
close
Уровень инфляции по итогам 2019 года будет ближе к 3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе форума «Россия зовет!». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.ру».
«У нас по этому году мы видим, что инфляция ближе к 3%, гораздо ниже ожидаемой Центральным банком и у нас», — отметил он
Замедление темпов инфляции также означает снижение спроса в экономике.
«По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году на уровне 1 трлн рублей», — сказал Орешкин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цели развития страны: не инфляцией единой