Эксперт прокомментировал позицию Германии по транзиту газа через Украину

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости продолжения транзита газа через Украину, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Россия и Украина должны наладить конструктивный диалог по поводу транзита газа и продолжить поиск формата для соприкосновения интересов.

При этом он отметил, что на данный момент стороны не готовы отказаться от взаимных требований, напомнив, что «Нафтогаз» назвал неприемлемым предложение «Газпрома».

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