В РЖД рассказали о процессе разработки нового плацкартного вагона

Генеральный директор дочернего предприятия РЖД »Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов заявил, что новый вариант плацкартного вагона выберут пассажиры. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, пассажиры принимали участие в разработке прошлогодней модели. На основе их мнений в новый проект были внесены изменения.

Планируется, что у нового проекта будет второй и третий концепт. Их хотят разобрать в первом и втором полугодиях 2020 года соответственно.

Как стало известно ранее, в новой разработке появились индивидуальные столики для пассажиров верхних полок, а также шторки для каждого пассажира. Вагон выполнен в бежево-серых тонах, он вмешает 54 пассажира.