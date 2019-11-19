Минсельхоз сможет регулировать рынок грибов и ягод

У Министерства сельского хозяйства России появятся полномочия по регулированию рынка дикоросов. Об этом свидетельствует постановление правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Таким образом, у ведомства теперь есть право регулировать рынок ягод, орехов, грибов, семян, а также лекарственных растений.

При этом в министерстве до этого отмечали, что собираются улучшить качество и эффективность регулирования данного рынка.

Ранее ведомство разработало законопроект, в котором предложило передать ему соответствующие полномочия.

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