Стала известна цена на проезд в новом плацкарте

Генеральный директор дочернего предприятия РЖД »Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов заявил, что цены на билеты в новые вагоны плацкарта не превысят обычных. Об этом информирует РИА «Новости».

Он пояснил, что стоимость перевозки пассажиров в плацкарте и общих вагонах регулируется Федеральной антимонопольной службой. В связи с этим, новые вагоны не будет отличаться по цене от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД.

Обновленный плацкартный вагон был представлен на выставке «Транспортная неделя».

В нем появились индивидуальные столики для пассажиров верхних полок, а также шторки для каждого пассажира. Вагон выполнен в бежево-серых тонах, он вмешает 54 пассажира.