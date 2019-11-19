Россия и Украина достигли согласия по рыболовству в Азовском море

Россия и Украина достигли согласия относительно подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова.

Он отметил, что видеоконференция между представителями Киева и Москвы прошла достаточно спокойно

«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются», — сказал Соколов.

При этом он добавил, что возникли некоторые сложности при обсуждении снижения запасов хамсы и экологических вопросов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев подписал протокол с Москвой о вылове рыбы в Азовском море