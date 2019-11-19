РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке «Транспорт России» был показан макет нового плацкартного вагон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в новом вагоне имеется индивидуальное пространство.

Уточняется, что у каждого пассажира есть свой личный стол и шторки на полках. Кроме того, в месте, где полки отделяет перегородка в виде шкафа, есть пространство, которое напоминает формат купе.

При этом прототип нового вагона предусмотрен для 54 пассажиров.

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